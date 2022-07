’Rutte moet bij EU pleiten’

Dat vinden de meeste mensen onacceptabel. De ministers Van der Wal en Staghouwer hebben geen enkel krediet in Brussel volgens hun eigen zeggen. Het is hoog tijd dat onze minister-president zich niet als manager van een ministersploeg blijft gedragen, maar nu als leider van ons land opkomt voor de belangen van onze boeren en vissers. Alleen hij kan met zijn statuur in Brussel meer overgangsruimte afdwingen. Wat dacht je dat Frankrijk zou doen in zo’n situatie?

Gerrit Aalbersberg, Arnhem