’Pup aanschaffen bij betrouwbare fokker’

Nog niet zo heel lang geleden was de zondagse Vogeltjesmarkt in Antwerpen een ware publiekstrekker. Vooral Nederlanders maakten hiervan een leuk uitje. Vertederende puppies en smekende kinderen zorgden er voor dat veel van die hondjes werden verkocht. Om er kort daarna achter te komen, dat ze een doodzieke pup hadden gekocht waar voor een dierenarts geen redden meer aan was. Die handel werd dan ook verboden. Puppies werden alleen nog maar verkocht in gecontroleerde winkels en niet meer uit de achterbak van een auto. Eind goed al goed zou je zeggen.

Maar de handel in puppies gaat onverdroten verder. Broodfokkers hebben de smoezelige handel overgenomen. Tilburg en Eindhoven spannen daarbij -van oudsher- de kroon. Als je daar een gezonde hond koopt heb je geluk gehad. Dierenartsen worden vrijwel dagelijks geconfronteerd met het dierenleed. Daarnaast komen de zieke puppies met vrachtwagens tegelijk uit Oost-Europa, voornamelijk uit Hongarije, ons land binnen. Hoe dat kan? Doordat er weinig of geen controle op is. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Zolang mensen die honden in smerige achteraf schuren blijven kopen blijft het probleem bestaan. Men denkt voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten, maar als de rekeningen van de dierenarts blijven binnen komen piep je wel anders. Ga dus naar een betrouwbaar adres en betaal dan ook wat meer. Dat voorkomt veel (dieren)ellende. En geef misstanden door aan de politie en de overkoepelende organisatie Raad van Beheer. Het dierenleed moét stoppen! En dat begint bij jóu!

Jan Muijs, Tilburg