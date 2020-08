Brief 1 ’Kamp wast handen in onschuld’

De VVD heeft -na het afschaffen van het referendum- voor het Pact van Marakesh gestemd en daarmee alle zeggenschap over immigratie uit handen gegeven. Hoe hypocriet wil je het hebben? Henk Kamp is als voormalig minister medeverantwoordelijk voor de rotzooi van vandaag. Om het over de klimaathypocrysie maar niet te hebben.

Martien de Wit,

Valkenswaard

