’Afstand in coronawet onhoudbaar’

Nu heb ik al alleenstaande vitale 71-jarige al twee maanden opgehokt gezeten. Geen bezoek krijgen of brengen. Alleen bellen of appen. Zo weinig mogelijk de supermarkt in en niemand aanraken of aangeraakt worden. Afstand 1,5 meter.

Er zijn versoepelingen. En demonstraties waarbij de afstandregels overtreden worden. En ik als ’seniorsulletje’ me vanaf 15 maart maar aan de regels houden. En erger... bij de volgende coronagolf ben ik het seniorlulletje.

Nu willen ze o.a. de 1,5 meter wettelijk vastleggen. Ieder weldenkend mens kan toch begrijpen en invoelen dat dat niet nog eens maanden vol te houden is. Niet aangeraakt worden, geen schouderklopje, geen hand op je arm, niet je kinderen de wang toekeren en je kleinkinderen even tegen je aan voelen.

Als alleenstaande word ik straks bij wet uitgesloten van menselijke aanraking. Ik ga dat niet volhouden. Het is makkelijk gezegd door politici met partners, kinderen en een baan met afleiding en veel overleg.

Laat alleenstaanden toch bij familie mogen komen. Scheelt depressies, medische kosten en laat een humaan politiek gezicht zien.

Ada de Jager, Groningen