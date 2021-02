Brief 3 ’Veilige zones niet te handhaven’

Er zijn zat kinderen met onderliggende aandoeningen die dan ook niet meer op straat kunnen komen of mensen tot 60 jaar. Wij wonen in de buurt van een school en een dagopvang voor zieke kinderen en die zouden dan gediscrimineerd worden want ze kunnen er niks aan doen. Veilige zones zijn moeilijk te handhaven net zoals het ’ouderen-uurtje’ bij de supermarkten. Ook op dat tijdstip komen jongeren binnen. Het is dat er ook artsen onder hen zijn maar ik heb mijn twijfels over hun gezond verstand.

E. Strobos

