Uitslag stelling: ’Drankrestrictie is betutteling’

Een voorstander meent:,,Doe het net als in Scandinavië, daar wordt alcohol alleen verkocht via vaste punten.” Een ander vindt juist niet dat het voorbeeld van Scandinavië gevolgd moet worden. ,,Je ziet daar dat het niet helpt. Ik heb nog nooit zoveel dronken mensen op straat gezien als daar.” Sommigen menen dat dit soort maatregelen ook de illegale stook va alcohol in de hand zou werken.

Drank duurder maken vinden nog minder mensen een goed idee. De meeste respondenten vinden ook niet dat Nederlanders te veel drinken. Bovendien is er weerstand tegen te veel heffingen: ,,Accijnzen omhoog, BTW omhoog, alles wordt maar duurder.”

Er zijn echter ook respondenten die vinden dat drank 'te normaal' is geworden. ,,Kijk maar naar de talkshows. Daar wordt net zo makkelijk drank op tafel gezet als water. Zo lijken die talkshow meer op een borreluurtje.”

Een miniem aantal respondenten denkt dat ze zelf zouden minderen met drank als dat alleen maar bij de slijter verkrijgbaar zou zijn. De meesten geloven juist niet dat ze zelf minder gaan drinken als drank uitsluitend bij de slijter verkrijgbaar zou zijn. ,,Alcohol is zeker niet de grootste boosdoener als het gaat om het dikker worden van de bevolking. Er zou eerder iets gedaan moeten worden aan de misleidende verpakkingen. Je kunt geen product kopen zonder eerst de achterkant te lezen. Als je aardbeienyoghurt koopt, zitten er nauwelijks aardbeien in.”

In 2040 zou meer dan de helft van de Nederlanders last hebben van overgewicht. Daar maakt een meerderheid zich wel zorgen over. Daarom pleiten deskundigen voor de aanscherping van het zogeheten Preventie-akkoord. Dat vindt bijna twee derde van de stemmers dan weer niet nodig. Veel respondenten noemen het betutteling. ,,Tabak, alcohol, vet en wie weet wat ze nog meer verzinnen. Straks bepaalt een kleine groep mensen wat gezond voor je is. Dat is geen democratie meer, maar dat zijn Noord-Koreaanse praktijken.”

Onderdeel van deze aanscherpingen is onder andere de verlaging van BTW op gezonde producten, zoals groenten en fruit. Veruit de meeste deelnemers juichen het toe dat boodschappen goedkoper worden. Een respondent beaamt dat gezond eten veel te duur is. ,,Nu is het zo dat gezinnen met minder inkomen hun maaltijd doen met een zak patat en een doos frikandellen. Dat kost drie euro, terwijl een stukje vlees of vis voor één persoon dat al kost.”

Een voorstel voor suikertaks op bijvoorbeeld frisdrank vinden de meeste respondenten dan weer geen goed idee. ,,Waar is de persoonlijke verantwoordelijkheid gebleven? Mensen met weinig geld kopen echt niet meer frisdrank dan anderen.”

De meesten denken niet dat supermarkten en producenten blij zullen zijn met verscherpte maatregelen in het Preventie-akkoord. Sommigen vinden dat voor gezond leven ook producenten verantwoordelijk zijn. ,,Ze gooien overal suiker in, zodat mensen verslaafd raken.” En een ander stelt: ,,De voedingsindustrie moet investeren in suikerloze alternatieven.”