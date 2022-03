’Energiearmoede aanpakken’

Kamerlid Alkaya dient een motie in met betrekking tot het aanpakken van de energiearmoede in Nederland. De complete oppositie stemt voor, de coalitiepartijen echter niet, zodat de motie wordt verworpen. Het volgende valt daarbij op. Is er nu werkelijk niet een Kamerlid van de coalitiepartijen die voor deze motie was, of gaat het hier toch gewoon om ordinair stemvee zonder eigen mening die doen wat de baas wil. Daarnaast worden de klimaatmiljarden onveranderd ingezet. De 0,0001 procent mondiale klimaatwinst vindt dit kabinet dus belangrijker dan in elk huis in Nederland onbevangen de kachel laten branden. U weet waar u aan toe bent met deze coalitie. Laat dan ook merken wat u hiervan vindt als u binnenkort in het stemhokje staat.

Jan Pronk, Beverwijk