Uitslag Stelling: ’Geen protest maar terreur’

De respondenten vinden dat de politiek moet ingrijpen nu de afgelopen dagen meerdere protesten tegen de strengere coronamaatregelen uitliepen op chaos en buitensporig geweld. „Relschoppers zijn alleen maar uit op het veroorzaken van ellende. Demonstranten hebben misschien wel goede bedoelingen, maar helaas vermengen deze twee groepen zich en dan is het voor de politie moeilijk handhaven. Dus een tijdelijke opschorting van het demonstratierecht is zinvol”, licht een respondent toe.

Daar is niet iedereen het mee eens. „Het demonstratierecht mag nooit of te nimmer worden opgeschort”, stelt een tegenstander van een tijdelijk verbod op demonstreren. Deze respondent vindt dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen demonstreren en relschoppen. „Demonstreren doe je door met een spandoek in je handen leuzen te roepen. Op het moment dat er gedreigd wordt, stenen uit de straat worden getrokken of met vuurwerk wordt gegooid, is er geen sprake meer van demonstreren. De politie moet dan maximaal drie keer waarschuwen en vervolgens keihard optreden. Wie alleen kwam demonstreren kan zich dan snel uit de voeten maken en hoeft niet bang te zijn voor klappen.” Een ander: „Wie echt gelooft dat deze jongeren protesteren tegen de coronamaatregelen leeft in een sprookjeswereld.”

Bijna alle respondenten - zowel de voor- als tegenstanders van een demonstratieverbod – verwerpen het geweld dat de afgelopen dagen oplaaide. Het merendeel (84%) is het met premier Rutte eens dat het hier gaat om ’crimineel geweld’. „Dit zijn rellen om te rellen, dit heeft niets met corona te maken.”

„Geweld wordt ingezet door een kleine groep anarchisten die overal tegen protesteren en als doel hebben de boel te laten escaleren. Wat mij betreft is een grens heel ver overschreden”, reageert een deelnemer. „Dit zijn geen protesten, dit is terreur.”

De overgrote meerderheid (93%) van de stellingdeelnemers vindt het goed dat er hard wordt opgetreden tegen de raddraaiers. Velen vinden zelfs dat er nog strenger gereageerd mag worden. „Oppakken die gasten en voor de kosten laten opdraaien”, stellen veel respondenten voor.

„Sluit ze 24 uur op zodat ze de volgende dag niet op hun werk kunnen verschijnen”, reageert iemand. „Mogen ze het hun baas gaan uitleggen. Als ik zo’n gast in dienst zou hebben, zou ik hem er direct uitgooien. Ik ben het ook niet eens met alle maatregelen maar zo hebben we het nu eenmaal afgesproken en daar hou je je dan ook aan. Je mening laten horen is prima maar doe dat met woorden. Niet met dingen van een ander slopen. Er is niets wat dit rechtvaardigt.”

Er is echter ook een klein aantal respondenten dat enigszins begrip kan opbrengen voor de relschoppers. „Jongeren die door de draconische coronamaatregelen geen kant meer op kunnen, letterlijk en figuurlijk, doen domme dingen”, zegt een deelnemer. En een ander vindt: „Gooi de amateursport en de horeca gewoon weer open, we kunnen de jeugd niet blijven opsluiten en om ouderen en kwetsbaren te beschermen.”