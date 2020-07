Brief 3 ’Verkiezingen maart 2021 uitstellen’

Het is vakantie en de Tweede Kamer is met reces. Onderbreking van het reces zou ineens zomaar nodig zijn om nieuwe en passende maatregelen te gaan opstellen. De huidige afstandsregels worden mogelijk aangevuld met mondkapjes en plaatselijke lockdowns.

Het ziet er naar uit de het coronavirus nog niet onder controle is in maart 2021. Dan vinden de verkiezingen plaats. Het zou beter zijn om deze uit te stellen en iedereen met dossierkennis en ervaring op zijn post te laten en er eerst voor te zorgen dat de zaken rondom de bestrijding van het virus goed geregeld is. De onzekerheid is dan weg bij het inwerken van nieuwe ministers, die zich de problematiek rond het virus eigen moeten maken.

Politieke partijen kunnen na goed behaalde resultaten wat betreft de aanpak van het virus gewin halen bij de kiezers bij deze uitgestelde verkiezingen.

Theo Schaefers,

Apeldoorn

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven