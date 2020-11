Zwalken kabinet als ’normaal’ verkocht

Werkgeversorganisatie VNO-NCW kwam zaterdag in De Telegraaf met een ambitieus plan om via een testsamenleving naar het afschaffen van de anderhalvemetersamenleving toe te werken. Niemand minder dan de nieuwe voorzitter Ingrid Thijssen lanceerde het idee, dat een exit moet bieden uit het doolhof van draconische kabinetsmaatregelen waar ons land sinds het coronavirus in verdwaald is geraakt.