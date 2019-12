’Van Basten behoort tot de allergrootsten’

Ik herinner me als de dag van gisteren dat ik met mijn inmiddels overleden ouders en mijn zussen na elk doelpunt van Marco een vreugdedans maakte. De voetbaldaden van Van Basten, net als die van Cruijff, overstijgen het voetbal. Want bij een herhaling van zijn fenomenale acties geniet ik niet alleen van de schoonheid, maar denk ik ook aan mijn ouders, het gejuich en herbeleef ik de pure vreugde. En die vreemde combinatie is alleen voor de allergrootsten weggelegd!

Bas Overmars

Amsterdam