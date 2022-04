Premium Het beste van De Telegraaf

In Het Vizier Het is niet ons werk om kwaad te worden

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Geschreeuw, tranen en slaande deuren. Ineens brak in het immer vredige ouderlijk huis knallende ruzie uit. Het was 1999 en omdat een van de broers een Servisch vriendinnetje had, liep een discussie over de Kosovo-crisis volledig uit de hand. De oorlog was van 1600 kilometer afstand stilletjes binnengeslopen.