Brief 2: ’Groningers zijn weer de klos’

Redenen zijn een vertraagde oplevering van een stikstoffabriek en een langdurig gascontract met Duitsland, dat met een gastekort kampt. En de Groningers staan er bij en kijken er naar en zijn voor de zoveelste keer de klos.

Afspraken gaan zomaar de prullenbak in. Het is niet zo vreemd dat men in het noorden totaal geen vertrouwen meer heeft in de politiek. Men is murw geslagen.

In de Randstad zou dit nooit gepikt worden en men maakt duidelijk misbruik van de Groningse afhankelijkheid van Den Haag!

Bas Overmars

