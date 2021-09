’Minder werken, meer consumeren’

Premium Financieel

Boeren ziedend over uitkoopplan: ’Je staat met 10-0 achter’

Boeren zijn ziedend dat in de politiek een plan op tafel ligt om boeren verplicht te onteigenen. Voor de boeren is een verplichte onteigening onbespreekbaar. „Bij verplichte onteigening sta je in de onderhandelingen over de prijs van je grond met 10-0 achter.”