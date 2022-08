’Studiekeuze voor echt vak’

Sommigen kunnen vanwege hun beperking of handicap echt niet werken. Maar het is ons land nog steeds zo dat eenieder zich moet kunnen ontwikkelen naar zijn/haar talent in de richting die hij of zij leuk lijkt. En zo gebeurt het dat men tegenwoordig massaal 'evenementen management' of 'Europese wet en regelgeving' studeert. Gewoon werk in de bouw, installatiewerk, loodgieterij of ander werk waarbij je wel eens vieze handen zou kunnen krijgen, wordt niet geambieerd. Dat houdt natuurlijk een keer op.

Jan van Rooijen, Soesterberg