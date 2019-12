Wat wordt het woord van 2019?

Ik ga stemmen want niet stemmen zou me een soort van bezorgschaamte opleveren waar de gemiddelde luchtvluchting in zijn toetertrouwstoet nog levensloopstress van zou krijgen. Een foeigesprek met een ecopopulistische klimaatspijbelaar op zijn diversieteitsverlof zou daarin misschien kunnen helpen. De verbale stadsguerilla van die plunderpubers met stekkersubsidie en vleeswroeging is echter niet helemaal mijn ding. Op een boetepreek van zo'n verthuizende boomer met liefhebberij voor windterreur en wiebelpensioen zit ik niet te wachten. Ik kies voor het komende nulrentoceen als woord van 2019.

Ben Dierink