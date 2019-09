’Harder optreden tegen Haga Lyceum’

Het bestuur van het islamitische Cornelius Haga Lyceum moet van onderwijsminister Slob binnen vier weken het veld ruimen. Weigert het bestuur dan, dan krijgt de Amsterdamse middelbare school geen geld meer.

Eindelijk treedt Slob op. Toch is geld voor het bestuur waarschijnlijk geen reden om af te treden, dat krijgen ze genoeg uit het Midden-Oosten. De enige manier waarop daar een einde aan kan komen is het veranderen van de onderwijswet. Of alles wat met geloof heeft te maken op het rooster verbieden.

In plaats dat er door vrijheid van onderwijs - zodat iedereen ook op geloofsgronden een eigen school mag oprichten - juist rust, vrede en vrijheid zou komen, heeft het helaas plaats gemaakt voor een ongelooflijke verdeeldheid, agressie en chaos.

Cas Heijenk-Caspers, Sleeuwijk