Toen ik toch in de winkel kwam, vroeg ik terloops of ik deze alsnog kon retourneren. De winkelmedewerkers reageerden erg begripvol en zeiden dat het geen probleem was. Ik werd hier erg emotioneel van.

Gelukkig hingen de labels nog aan de jas, maar blijkbaar maakten ze er geen punt van. Wat een lief gebaar. Ze wensten me ook nog veel sterkte.

Elly Struik, Weert

