’Makelaars spelen kwalijke rol’

Veel mensen kwamen 10 jaar geleden in de problemen door hoge huizenprijzen. De meeste mensen die met hun hypotheek ’onder water’ stonden, zijn eindelijk weer uit de moeilijkheden. Huizenprijzen zijn nu weer ongekend hoog. En kopers kopen vaak duurder dan verstandig is. Makelaars kunnen hierbij een adviserende en begeleidende factor zijn maar die zijn voor een groot deel weer in de ban van de euro’s. Kijken met 20 man tegelijk, meteen moeten bieden, geen voorbehoud toestaan, etc. Wederom inspelend op onzekerheid bij mensen om ze op te jagen bij de volgende bezichtiging tijdens de zoektocht naar een huis. Kunnen jullie daar een keer mee ophouden?

JCM van Ravenstein,

Waalwijk