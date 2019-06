’EHBO-lessen op secundaire school’

Het lijkt tegenwoordig een Pavlov-reactie te zijn dat als er wat aan de maatschappij mankeert of verbetert kan of moet worden men het onderwijs daarmee belast. Alsof het onderwijs al niet zwaar genoeg belast is. Het is te overwegen al het primaire onderwijs (rekenen, taal, geschiedenis, enz.) op school te geven. Al het overige, waarvan veel eigenlijk gewoon de taken van de ouders zijn, moet op een secundaire school (weekend?) gegeven gaan worden op kosten van de ouders of uit het kindertoeslagbudget.

B. Slager, Rotterdam