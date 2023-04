’Recht op behoorlijk bestuur’

Het is gênant te zien en te horen, hoe er op het hoogste politieke niveau met elkaar wordt ’gediscussieerd’ en met elkaar wordt omgegaan. De samenleving herkent zich niet meer in deze politiek en het moreel leiderschap en keert zich er ontgoocheld van af. Ondertussen stapelen de problemen zich op, viert besluiteloosheid hoogtij en is enig leiderschap ver te zoeken. Het is diep triest en bedroevend hoe Nederland in minder dan één generatie politiek bestuurlijk is afgegleden Wij verdienen beter en het lijkt mij, dat Nederland wat dat aangaat recht heeft op BBB (Beter Behoorlijk Bestuur).

Obbe Meijer, Holten