Brief 2: ’D66 is een wereldvreemde elitepartij’

De veeteelt moet met 50 procent gereduceerd worden, de drugsproblematiek moet gereguleerd worden en in een tijd waar de Nederlandse burger zich steeds meer zorgen maakt over de immigratieproblematiek in het licht van de onbeheersbare bevolkingsgroei, gooit D66 daar nog een schepje bovenop door voor een periode van maximaal 4 jaar Afrikaanse arbeiders naar Nederland te halen om bij voorbeeld in de zorg te gaan werken.

Het lukt nu al niet uitgeprocedeerde asielzoekers naar het land van herkomst terug te sturen laat staan dat dit lukt na een 4-jarig verblijf van deze Afrikaanse arbeiders, want wie wil nou weg uit dit mooie welvarende land.

Dit onzinnige plan van D66 zal tot gevolg hebben dat veel meer kansloze asielzoekers deze kant op komen en de immigratieproblematiek alleen maar zal doen vergroten, maar kennelijk heeft D66, die bovendien deel uitmaakt van de huidige coalitie, daar geen enkel benul van.

Otto C. Tempelaars, Heemstede

