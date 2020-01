’Laten wij ons de wet voorschrijven door EU?’

Minister Van Veldhoven laat weten het apparaat niet te gaan verbieden omdat een verbod niet mogelijk is vanwege de Europese regelgeving! Een regelgeving waardoor o.a. het milieu- en immigratiebeleid al lang een puinhoop is en zelfs over zoiets kleins zou je dan zelf als land niet mogen beslissen.

Moeten wij ons nu echt niet eens gaan afvragen of je als land met al deze regels en wetten bepaald door Brussel moet doorgaan?

Cathy Stam-Gestman, Purmerend