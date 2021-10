’Stip aan de horizon nodig’

Want met een zo'n hoog mogelijke vaccinatiegraad zou de druk op de zorg beheersbaar zijn (gevaccineerden komen veel minder op de ic) en de coronamaatregelen niet meer nodig. Nu blijkt dat de huidige vaccinatiegraad niet afdoende is. Maar dat gaat niet veranderen, iedereen heeft nu de mogelijkheid gehad om zich te laten vaccineren dus degene die dat niet hebben laten doen willen niet. Wat is onze stip aan de horizon dan? IC-capaciteit uitbreiden is op korte termijn geen optie vanwege tekort aan goed opgeleid personeel.

Marion Breure,

Vinkeveen