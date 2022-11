’Schande dat Bergkamp blijft zitten’

’Kamer neemt gas terug over onderzoek-Arib, Bergkamp ’hoopt er sterker uit te komen’, is het bericht. Bergkamp blijft zitten en nu zowel de coalitie als de oppositie in de Kamer hun ‘keutels’ hebben ingetrokken durft de veroorzaker van dit alles, Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66), te poneren ‘er sterker uit te komen’, schrijft Herman de Haas.