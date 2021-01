’Grote schoonmaak voor Biden’

Trump is vertrokken. Eindelijk, zullen velen denken. En gelet op wat er de afgelopen dagen allemaal in Amerika is gebeurd: beslist niet met stille trom, schrijft Jan Muijs.

Vier jaren lang heeft hij de wereld tegen zich in het harnas gejaagd. Dat het nog niet tot een oorlog heeft geleid ligt beslist niet aan hem.

Twitter was zijn grootste vriend. Dat dit speelgoedje hem uiteindelijk werd afgenomen moet voor hem een zware afgang hebben betekend. Nóg meer dan dat hij door Joe Biden uiteindelijk toch werd overrulled.

Biden wacht een grote schoonmaak, maar dat is hem met alle nieuwe medewerkers wel toevertrouwd. Het wordt tijd, dat de wereld verlost wordt en verstoken blijft van leiders als Trump. Daar wordt niemand beter van.

Er zijn in het verleden al heel wat boeken geschreven over allerlei onderwerpen ..’for Dummies’. Ik weet nog wel een titel: Trump for Dummies! De schrijver mag zich verzekerd weten van een grote oplage. Kassa!

Jan Muijs,

Tilburg