Brief 1: ’Ten Hag moet niet zo zeuren’

Hj is gewoon niet in staat om nu de credits eens bij tegenstander PSV neer te leggen, maar vervalt onmiddellijk in de kinderachtige slachtofferrol. Ajax had enorme pech en is tekort gedaan en PSV had alleen maar geluk en heeft met heel veel mazzel onterecht gewonnen. Dat is kort en goed de analyse van topcoach ten Hag die volgend seizoen naar wereldclub Manchester United verhuist. Als ik ten Hag was zou ik daar toch uit een heel ander vaatje gaan tappen, anders is zijn prachtige avontuur al ten einde voordat het echt is begonnen.

Jan Pronk, Beverwijk

