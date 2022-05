Brief 3: ’Weer geen woord over kernenergie’

Premium Buitenland

Grote vrees door ’Russische roulette’ rond kerncentrales: ’Geluk houdt een keer op’

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) heeft aan de bel getrokken over een nieuw nucleair incident tijdens de Russische invasie in Oekraïne. Dit keer was het een Russische kruisraket die anderhalve week geleden vlak langs de kerncentrale in het Oekraïense Joezjnoöekrajinsk zou zijn gevlog...