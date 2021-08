’Wij laten de Afghanen in de steek’

Het is de Russen na 9 jaar in Afghanistan niet gelukt om het land vooruit te helpen. Hier had de westerse wereld lering uit moeten trekken.

Ons hart breekt bij de afgrijselijke beelden- en verhalen over de Afghanen die nog proberen met het vliegtuig of op andere manieren weg te komen uit hun land. Het is een verschrikkelijke deja vu, wij hebben dit ook zien gebeuren bij het terugtrekken van Amerika uit Saigon.

En wat een huichelarij van onze minister van Defensie, die een Nederlands vliegtuig stuurt, wetende dat het niet meer kan landen! Ook is het ronduit schandalig dat Rutte durft te zeggen dat ’wij er alles aan doen om mensen die onze bescherming verdienen daar weg te krijgen maar dat het erg ingewikkeld is’. Dit had weken eerder moeten gebeuren, deze toestand was al lang te voorzien. Het is een dolksteek in de rug van de Afghanen die de VS en bondgenoten hebben geholpen, zij worden totaal in de steek gelaten.

Haal echte Afghaanse vluchtelingen hier naartoe en stop met het binnenlaten van al die veiligelanders. Dit zijn wij verplicht aan alle Afghanen die hebben geholpen onder het voorwendsel dat zij bescherming zouden krijgen.

M. van Overveld