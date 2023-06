’Maak vaart met toezicht veeteelt’

In de krant (Tel. 07/06) stond een in mijn ogen zeer vooringenomen stuk over ’dierenextremisten die straffeloos wegkomen met hun daden’. Het ging over dierenbeschermers die in de intensieve veehouderij vastleggen hoe wreed dieren worden behandeld.

LTO en de minister beschuldigen dierenactivisten van leugens en het manipuleren van beelden, terwijl inmiddels iedereen wel kan en moet weten dat de misstanden die op de beelden te zien zijn de dagelijkse gang van zaken zijn in de intensieve veehouderij. Ik vind het dierenleed in deze industrie extreem, en het is belangrijk dat deze beelden naar buiten blijven komen, zodat het Nederlandse publiek ziet waar hun ’stukje vlees’ vandaan komt.

In de Verenigde Staten wordt het nu als misdaad gezien om dierenleed in stallen te fotograferen of filmen, terwijl het pas echt misdadig is hoe dieren bestemd voor consumptie in de meeste stallen worden behandeld. Ik hoop niet dat Nederland ook deze kant op gaat, want dan is er helemaal geen toezicht meer.

In Nederland wordt al enige tijd gesproken over cameratoezicht in slachthuizen en dat komt er maar niet van. Ik zeg: vaart maken hiermee.

S.W. Oskam, Utrecht