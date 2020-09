Brief 1: ’Regels uitvaardigen? Dan afdwingen!’

Ik snap er helemaal niets meer van. Ik woon in Italië, daar kwam de klap dit voorjaar erg hard aan. Hier is in elke publieke ruimte bij binnenkomst temperatuurmeting en mondkapje verplicht, al maanden en niemand die er een probleem van maakt. Ook op het werk, mondkapje verplicht.

Het lijkt wel of in Nederland een verplichting per definitie niet wordt geaccepteerd. Derhalve spreken we in NL van gedoogbeleid of een ’dringend’ advies. Wat heb je nu aan regels die je niet afdwingt en vervolgens door jan en alleman aan hun laars worden gelapt?

Je met opzet aan regels ontrekken en je vervolgens bewust of onbewust besmet onder de mensen begeven is net zo misdadig als met alcohol op autorijden.

Regels uitvaardigen? Dan afdwingen!

Frans van de Mortel

