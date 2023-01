Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Dat zou nog eens een mooi voornemen zijn

Door Hoofdredactie Kopieer naar clipboard

De warmste oudejaarsdag ooit, de warmste nieuwjaarsdag ooit. Het is leuk voor de statistieken deze jaarwisseling bij lente-achtige temperaturen en het is prettig voor onze energierekening. Maar verder was de overgang naar het nieuwe jaar er een als vanouds. De overgrote meerderheid viert een gezellig feestje, een stel raddraaiers maakt er weer een puinhoop van en de oogartsen beleefden een ouderwetse horrornacht.