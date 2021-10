’Zicht op illegalen kwijt’

Zo zijn we het zicht op illegalen al vroegtijdig kwijt waardoor controle op vertrek onmogelijk is. Sommige steden bieden illegalen bad en brood waardoor ze niet vertrekken. Er is een eenmalige pardonregeling die echter keer op keer niet eenmalig blijkt waardoor illegalen hoop houden. En we zijn niet in staat om landen als Marokko en Algerije dermate onder druk te zetten dat zij hun terugkeerbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers aanpassen. Eigenlijk is alles terug te voeren op de eeuwige “ Hollandse ziekte “ in de politiek die pappen en nathouden, pamperen en slappe knieën blijkbaar makkelijker en beter vinden dan keihard ingrijpen. Het bagataliseren van de immense kosten en van het toenemende ongenoegen onder de Nederlanders passen daar overigens prima bij.

Jan Pronk, Beverwijk