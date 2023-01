’Scheiding in laatste fase onmenselijk’

De dame in kwestie heeft de laatste twee jaar van haar leven verdriet en schuldgevoelens gehad omdat haar man naar een verzorgingshuis moest, omdat thuis verzorgen geen optie meer was. Recentelijk hoorde ik hetzelfde verhaal van oude buren waar zij nog thuis woont en hij verzorgd moet worden op een andere locatie. Hoe erg is het dat je de laatste jaren niet meer bij elkaar kunt zijn omdat de bezuinigingen ons dwingen, om gescheiden van je geliefde waarmee je 40 of 50 jaar hebt samengewoond en geleefd, uiteindelijk te sterven. Thuis blijven wonen is oké voor mogelijk 80% van de oudere mensen maar voor de resterende 20% moet er een mogelijkheid zijn om samen naar een verzorgingshuis te gaan en de laatste jaren samen te zijn. De mens staat niet meer centraal bij Rutte III en IV maar het geld bepaalt hoe we onze laatste jaren doorkomen.

Auke Poutsma,

Roerdalen