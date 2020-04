’Volksgezondheid eerst’, maar tot welke prijs?

’Eerst de volksgezondheid en dan de rest”, zei premier Rutte vorige week tijdens de persconferentie. Ik maak me zorgen wanneer de rest dan komt. Het lijkt wel of op dit moment ieder mensenleven tegen élke prijs gered moet worden. Het persoonlijk leed van zzp’ers, flexwerkers, oproepkrachten die zonder inkomen zitten, doet er kennelijk even niet toe. De stress van werknemers die misschien hun baan gaan verliezen en ondernemers bij wie het water aan de lippen staat, wordt weggewuifd want de volksgezondheid is nu het belangrijkst. Het behoud van ieder mensenleven staat op de eerste plaats en daar is geen offer te hoog voor. En maakt u zich vooral geen zorgen; de rest komt later.