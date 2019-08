’Schot in krakersconflict’

Onder het motto het kan altijd nog gekker, moest een ondernemer betalen voor werkzaamheden in zijn gekraakte pand om het voor de krakers veiliger te maken. Naast elke weldenkende Nederlander zag ook mevrouw Halsema gelukkig in dat dit belachelijk is en greep in.

Nu ook nog even de regel veranderen dat er niet ontruimd mag worden voor leegstand. Dat maakt de bezitter van het pand altijd nog zelf wel uit en hoe kun je een pand ooit gaan renoveren als het niet leeg staat?

Jan Pronk, Beverwijk