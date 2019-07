Brief 1: ’Zijn sommige burgers meer ’gelijk’ dan anderen?’

Niet dat dit voordeel erg groot is bij de huidige rentes en huurwaardeforfait, maar voor starters wordt het dan nog moeilijker om iets te kopen omdat ook de woz-belasting, onderhoudskosten en waterschapslasten zijn gestegen. Wel kunnen ouders hun woning verkopen aan de kinderen en het vervolgens terughuren met huurtoeslag als hun inkomen laag is.

Om het nog complexer te maken: gaan de verschillen in wachtgeld, UWV-uitkeringen, zorg- en huurtoeslagen, belastingvrijstelling en autosubsidie dan ook verdwijnen? Want ‘iedereen gelijk’ geldt eveneens voor politici, beleggers, koningshuis, buitenlandse werknemers, warmtepomp- en windmolenbezitters etc. Of zijn sommige burgers meer ‘gelijk’ dan anderen?

L.J.J. Dorrestijn

