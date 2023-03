Brief 2: ’Rutte slechts medeverantwoordelijk’

Bekijk ook: Machtige premier kent grote nadelen

Premier Rutte is nu de kop van jut, maar hij is niet alleen de constante factor van falen in de (ouderen)zorg, stikstof, onderwijs, migratie, woningcrisis, Groningsgas crisis, energiecrisis, armoedegolf , opruiming boerenbedrijven en visserij, maar ligt daarvan juist de schuld bij vakministers uit het verleden van regeringspartijen; VVD, CDA, D66, CU en in het recente verleden ook de PvdA. Meneer Rutte is duidelijk niet de baas, slechts medeverantwoordelijk. De kiezer is door zijn/haar stem op deze partijen net zo medeverantwoordelijk voor dit beleid van afbraak van door hardwerkende burgers opgebouwd Nederland. Stem nu eens een keer niet voor beloftes maar voor behaald resultaat!

Pauline van den Tol - de Weert, Werkendam