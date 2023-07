Brief 3 ’Aangifte tegen boer absurd’

Met hun aangifte en hun verhaal dat de schapenboer de wolf aanviel zetten ze de wereld op z’n kop. Geen van deze vertegenwoordigers is bij het incident op de boerderij geweest maar de boer is bij voorbaat al schuldig aan een aanval op de wolf volgens hen. Hij had blijkbaar zijn schapen niet mogen verdedigen. Dat de boer zelf de aanval heeft ingezet is de dikke duim gezogen. Het is een geweldig besluit geweest dat de burgemeester van Westerveld het besluit heeft genomen om de wolf te laten doodschieten. Genoemde organisaties zorgen ervoor dat er een gigantische hetze tegen hen ontstaat.

H.A. Mulderij, Hoogeveen