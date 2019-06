Verslaan staatsbezoek is bijzondere vorm van journalistiek

Het is half tien in de ochtend als ik haar zie staan in het Ierse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Ierse fotografe struint de tafel met koffie, thee en repen chocolade af. Die Mars wil ze. En die Twix. En wat is er nog meer? Haar oog valt op de lunchpakketjes voor later op de dag. Ze haalt er een sandwich uit, kijkt naar het etiket en stopt het broodje toch weer terug in het papieren tasje. Kennelijk niet haar smaak.