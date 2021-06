Premium Binnenland

Guus (21) regelde met één telefoontje Janssen-prik voor hele studentenhuis

De GGD-lijnen lagen plat vanwege de extreem grote belangstelling voor het coronavaccin van Janssen. Daarom was het nummer 0800-1295 woensdagochtend- en middag niet bereikbaar. Het is een bijzondere wending, omdat het middel de afgelopen maanden nog op een ongunstige manier in de belangstelling stond...