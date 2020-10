Duitsers zijn gek op regels

Lenin verzuchtte dat het met de revolutie in Duitsland nooit wat zou worden omdat Duitsers voordat ze een station bezetten eerst in de rij gaan staan om een perronkaartje te kopen. Duitsers houden zich aan regels. Ze zijn gek op regels. Als je een landkaart van Europa pakt met coronabesmettingen dan zie je de grens tussen Duitsland en de buurlanden scherp afgetekend: de buurlanden zijn zwart van de besmettingen, Duitsland lichtgeel (Oost-Duitsland doet mee met West); er is weinig corona precies tot de buitengrenzen van het land waar ’Ordnung muss sein’.