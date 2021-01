In Harderwijk heeft een bewoner een inbreker die in zijn slaapkamer stond met een hockeystick het huis uit gejaagd. Ook hier ontstaat weer de discussie of dit wel proportioneel is. Zo niet, dan loopt de bewoner kans vervolgd te worden. Ik zou het risico voor 100% bij de inbreker willen leggen. Als je inbreekt in iemands woning weet je dat je de kans loopt dat je de bewoner tegen het lijf loopt die zichzelf zal verdedigen. Risico van het vak.

Mr. Hans Vervoort, Apeldoorn