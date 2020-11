’FvD in vrije val’

Nog een paar maanden, dan komt met de verkiezingen in zicht de finale afrekening. Het leek allemaal zo mooi. Grote stemmenwinst lag in het verschiet. En zoals zo vaak: hoogmoed komt voor de val. Maar zoals Johan Cruijff dat zo mooi verwoordde: elk nadeel heeft zo zijn voordeel. Wie gaat uit al die ellende garen spinnen! Daar hoef je niet over na te denken. Dat wordt de PVV van Geert Wilders. Die kon de VVD wel eens naar de kroon gaan steken. En voor het eerst de grootste partij van Nederland worden. Daar hoef je geen voorzienende gave voor te hebben.

Jan Muijs, Tilburg