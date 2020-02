’Ambtenaar vervolgen bij dwaling’

Hierdoor is feitelijk vast komen te staan dat de scheiding der machten in Nederland niet aanwezig is. Het OM dient zelf te bepalen of mensen vervolgd kunnen worden. Maar ook het OM respecteert de scheiding der machten niet. Doordat de overheid heeft bepaald dat het OM aan de hand van een klachtendelict mag vervolgen en mag veroordelen is het een slager die zijn eigen vlees keurt. Gevolg is dat er soms mensen op onjuiste gronden veroordeeld worden en zich bij de eis van het OM neerleggen.

En dan hebben we nog het feit dat het OM en rechters er in de regel vanuit gaan dat ambtenaren altijd gelijk hebben. Ze zijn beëdigd dus hebben ze niets onoorbaars gedaan. Het gevolg van de toeslagenaffaire laat duidelijk zien dat rechters blindelings de ambtenaren volgden waardoor gedupeerden alsnog bakzeil haalden. En dat is wrang want je moet op de overheid en rechtstaat kunnen vertrouwen.

We moeten naar een systeem waarbij ambtenaren strafrechtelijk vervolgd kunnen worden als ze zich schuldig maken aan dwaling. Dit voorkomt dat cijfers onjuist worden gepubliceerd, dat mensen onterecht vervolgd worden en dat zaken als de toeslagenaffaire tot het verleden behoren. Zolang je dit niet strafbaar stelt blijf je dit soort uitwassen behouden. Maar omdat de politiek soms baat heeft bij het aanpassen van bepaalde cijfers en onjuiste voorstellingen zal er niets veranderen.

Het zelfreinigend vermogen van de politiek om dit onder ogen te zien los je niet op met twee nieuwe staatssecretarissen. Als D66 echte transparantie wil mag je verwachten dat ze niet enkel aan symptoombestrijding doen maar de gehele ziekte bestrijden.

Peter de Quaack, Vlissingen