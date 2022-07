Brief 2 ’Gek om huis zwaarder te belasten’

Zijn ze helemaal gek geworden? Eerst jagen ze de huizenprijzen de hemel in door de rente jarenlang ongekend laag te houden en maar subsidie te blijven uitdelen op wonen. En nu willen ze de eigen woning nog zwaarder gaan belasten? Het eigen huis is het enige dat nog rest, nu pensioen een lachertje geworden is en je kinderen tot aan hun nek in de studieschulden en woonschulden zitten En dan ook nog woorden als eerlijk en rechtvaardig ertegenaan gooien na jarenlang sparen en soebatten voor de aanschaf en onderhoud ervan. De hamvraag is ondertussen waarom we allemaal arm moeten worden?

A. Kramer

