Uitslag stelling: ’Restaurant vaak coronaproof’

Velen vinden de sluiting van eetgelegenheden onrechtvaardig en vergelijken dit met het openhouden van warenhuizen (Ikea), supermarkten, bouwmarkten, maar ook bijvoorbeeld de Efteling. Daar bevinden zich regelmatig ook grote groepen mensen. Zo stelt een horecavoorstander: „Wat mij betreft kan de horeca direct open omdat hier op een vrij gemakkelijke manier aan de regels kan worden voldaan. Dat is wel even wat anders dan in de winkels, supermarkten en bouwmarkten waar iedereen door elkaar loopt en totaal niet wordt gecontroleerd.” En een andere sympathisant valt bij: „Scheer niet alle horeca over een kam. Restaurants zijn al helemaal geen gevaar indien de 1,5 meter-regel wordt gerespecteerd. Voor kroegen is het lastiger om deze afstandsregel te organiseren.”

Velen waren het ook niet eens met de sluiting van restaurants omdat eetgelegenheden helemaal geen coronabrandhaarden waren. Volgens de Koninklijke Horeca Bond heeft de sector na de eerste lockdown er álles aan gedaan om de gezondheid en veiligheid van de gasten te garanderen. De horeca had een aandeel van slechts 2,6% in de coronabesmettingen. De meeste besmettingen vonden en vinden nog altijd plaats in huiselijke kring. Dat de horecasluiting vooral ook tot doel had het aantal verplaatsingen fors te beperken, gaat volgens de meesten niet meer op, gezien de ’volksstammen’ die gaan winkelen tijdens deze feestmaand.

De actie om in het nieuwe jaar weer open te gaan wordt gesteund door horecazaken in tal van steden en regio’s, waaronder de volledige regio Noord-Holland, Brabant en regio Limburg Noord, Midden en Zuid. Zeker zes op de tien mensen zouden een petitie voor heropening van de horeca medio januari 2021 ondertekenen.

Horecaondernemers door het hele land zijn van plan om op 17 januari aanstaande hun deuren te heropenen als de overheid niet snel betere steun aanbiedt. De helft van de respondenten hoopt vurig dat de sector het ultimatum aan het kabinet nakomt. De meesten zijn corona meer dan beu en vinden het naleven van de coronaregels een steeds grotere opgave. De drang naar meer vrijheden is groot. „Er is nu niets anders te doen dan te winkelen. De horeca moet open!”, klinkt het wanhopig.

Twee derde van de respondenten wil sowieso dat de overheid de horecabranche meer tegemoet komt en meer steun verleent. Negen op de tien deelnemers vrezen dat veel horecabedrijven volgend jaar zullen omvallen als de coronacrisis nog lang duurt.

Toch is bijna een derde van de deelnemers fel tegen openstelling van de horeca. Deze groep vindt het te vroeg om over anderhalve maand cafés, kroegen en restaurants weer van het slot te halen. Zij vinden de dagelijkse RIVM-cijfers met coronagevallen nog veel te hoog en vrezen een grotere verspreiding van het virus. Een tegenstander meent: „Met alcohol op houden de mensen geen afstand van elkaar, ze verleggen hun grenzen, zo komen we nooit van het virus af. En een ander vreest: „Te vroeg. Op naar de derde golf.”