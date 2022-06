Uitslag Stelling: ’Groningers compenseren’

Gazprom heeft de levering van gas aan GasTerra. Poetin eist namelijk dat het afgenomen gas in roebels wordt afgerekend en de Nederlandse gashandelaar weigert dit. Hoewel veel deelnemers zich zorgen maken en vrezen dat ze hierdoor deze winter in de kou zullen zitten staat driekwart wel achter het besluit van Nederland. „We moeten ons niet laten chanteren door Poetin”, klinkt het. Enkele stemmers denken hier anders over: „We zijn weer beste jongetje van de klas. Genoeg EU-landen betalen wel gewoon in roebels. De Nederlandse overheid kleedt ons financieel uit. Terwijl we gas tot onze beschikking hebben gaan we het elders voor torenhoge prijzen halen!”

De meeste stemmers zijn kritisch over de terughoudendheid van de Nederlandse regering om het Groninger gasveld te heropenen. Rutte verklaarde namelijk dat de regering niet van plan is om het Groninger veld te heropenen. De stemmers denken niet dat de regering dit kan volhouden. „We hebben ons eigen gas nodig ook om het betaalbaar te houden, om genoeg voorraad te hebben voor de winter en ook om andere EU-landen te helpen”, reageert een deelnemer.

Van de stemmers verwacht 82 procent dat het kabinet wel zal bijdraaien. We hebben weinig keus, stelt men. Een stemmer: „Geen gas meer uit Rusland, prima. Maar het kabinet kan de gewone burger niet letterlijk in de kou laten zitten, zeker in de winter niet”.

De mogelijke bevingsschade door gasboringen in Groningen mag geen reden zijn om de gaskraan dicht te houden, vindt men.

„Dit is een noodsituatie en nood breekt wet”, wordt er gezegd. Ook de belofte aan de Groningers om de kraan dicht te houden mag geen argument zijn. „Compenseer de huiseigenaren, laat ze verhuizen en voor het landsbelang kiezen! Gronings gas is noodzakelijk om de kosten te beheersen en om op termijn onafhankelijk te worden.”

Met de inkomsten kunnen de Groningers namelijk mooi gecompenseerd worden, zegt menig deelnemer. „Er zit voor miljarden in de bodem. We kunnen daarmee met gemak de gedupeerden een riante woning elders aanbieden”, zegt een stemmer. En: „Gewoon oppompen dat gas en de Groninger fatsoenlijk compenseren als daar schade door ontstaat. Dit moet wel op korte termijn gebeuren en mag geen jaren duren.”

Er zijn ook weinig alternatieven, want met alleen energiebesparing en de import van extra vloeibaar gas komen we er niet, zo stelt men veelal. Dat de kolencentrales, die nu beperkt draaien vanwege het klimaat, verder open moeten is volgens een meerderheid evident. „De kolencentrales niet op 35% laten draaien maar op 50% zodat er gespaard kan worden op gasgestookte centrales”, zegt een stemmer.. Iemand anders vindt dat we vooral vaart moeten zetten achter de energietransitie: „Laten we nu een duidelijk masterplan ontwikkelen en uitvoeren om over 10 jaar geheel van het gas af te zijn en voldoende alternatieve schone energiebronnen te realiseren. Ongeacht wat dit kost, 100% zelfvoorzienend worden moet nu het doel zijn!”