’Doorrijder harder straffen’

Doorrijden na een aanrijding. Nu een vrouw van 75 jaar aangereden door een scooter. De scooterrijder komt zelf ten val maar staat op en rijdt weg. Vrouw achterlatend met o.a. een gebroken been. Dit gedrag begint normaal te worden. Diverse keren lees ik over dit asociale gedrag. Hier moet paal en perk aan worden gesteld. In mijn ogen moet het wetboek van strafrecht aangepast worden. Rij je weg en het slachtoffer is gewond, poging tot doodslag. Komt het slachtoffer te overlijden dan moord. Net als in veel andere landen moet de advocaat (van de doorrijder) maar bewijzen dat het slachtoffer niet is overleden door de aanrijding.

M.C. van Gils,

Vlaardingen