’Kuyt niet als opvolger Advocaat’

Daarmee schept hij meteen duidelijkheid en geeft Feyenoord ruimschoots de tijd om naar een nieuwe trainer uit te kijken. Bij velen gaan nu al de gedachten uit naar Dirk Kuyt, die over het trainersdiploma beschikt. Mede dank zij hem werd Feyenoord onlangs nog landskampioen.

De meest geschikte kandidaat? Ik dacht het niet. Hem was gevraagd trainer te worden van Feyenoord onder 21 jaar. Dat als een directe opstap naar de hoofdmacht mag worden gezien. Maar Kuyt had geen interesse en liet dit duidelijk merken door te zeggen ’dat hij daar in dit stadium niet zijn energie in wilde steken’. En om Kuyt - met zo'n instelling- na het vertrek van Advocaat hoofdcoach te maken lijkt me geen goed idee.

Mark van Bommel kwam bij PSV ook op een soortgelijke manier binnen en we weten allemaal hoe dat uiteindelijk is afgelopen. Die ging daar als een nachtkaars uit.

Jan Muijs, Tilburg